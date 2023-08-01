В Нижнекамске хирурги спасли 88-летнюю женщину с огромной опухолью

Операция продлилась около часа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске хирурги Центральной районной многопрофильной больницы спасли 88-летнюю женщину с огромной опухолью. Образование составляло 25 сантиметров в диаметре, что является редкостью.

Пенсионерку в полночь госпитализировали на скорой помощи. Она жаловалась на боль в животе и рвоту, и врачи приняли решение в экстренном порядке прооперировать ее.

Врачи были уверены, что обнаружат опухоль толстого кишечника. Однако - это была кистома из придатков левого яичника. Кишечник пациентки буквально был раздавлен под весом кистомы, рассказал хирург Артем Закиров.

Дежурный гинеколог дал рекомендации, как правильно удалить образование. Операция продлилась около часа. Был большой риск того, что пенсионерка не перенесет наркоз. Но благодаря своевременно принятым мерам высокий риск смерти удалось избежать.

Сейчас 88-летняя женщина выписана из больницы и наблюдается амбулаторно, сообщает пресс-служба НЦРМБ.

Напомним, ранее врачи спасли двух детей с отрезанными пальцами и проткнутым животом.

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