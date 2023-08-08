В Казани начали судить блогера, которая осуждала СВО в соцсетях

Женщина сначала признала свою вину, а теперь отказывается от этого. Фото: скриншот

В этот вторник, 8 августа, в Ново-Савиновском районном суде Казани стартовал процесс по уголовному делу местного блогера. Женщину ни много, ни мало обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Блогер выложила на своей странице в соцсети пост, который осуждал проведение СВО и склонял подписчиков к совершению противоправных действий. За это на женщину завели уголовное дело. Когда ее задержала ФСБ, то она полностью признала свою вину. Блогера обязали являться к силовикам на допросы, но она тут же пропала. Ее объявили в федеральный розыск. Нашли быстро на другой квартире, не по месту прописки. Женщину тут же отвезли в суд, где ей назначили уже домашний арест. Сейчас уже начался суд и блогер теперь не хочет признавать своей вины, как это было раньше. Отметим, что ей грозит либо штраф до одного миллиона рублей, либо до шести лет лишения свободы.

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