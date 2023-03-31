ФСБ задержала жительницу Казани за экстремизм в соцсетях

Такого поворота событий девушка явно не ожидала. Фото: ФСБ по Татарстану

Жительницу Казани задержал ФСБ совместно с сотрудниками МВД Татарстана. За экстремистские посты в социальных сетях в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Она полностью признала свою вину. На время расследования подозреваемую обязали являться на допросы. Вот только она этого не захотела делать. Силовики не нашли ее по месту регистрации. Это означало, что девушка нарушила назначенную ей меру принуждения. Ее объявили в федеральный розыск.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий фигурантка уголовного дела была найдена и задержана, - сообщает ФСБ по Татарстану.

Девушка попал в суд, который назначил ей на время следствия уже домашний арест.

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