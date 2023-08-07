Из мести избила 1,5-годвалую дочь и выставила ее на холодный балкон: В Казани мать приговорили к 4 годам колонии

Суд приговорил женщину к лишению свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани суд признал 34-летнюю местную жительницу виновной в истязании собственной дочери. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима, сообщает следственный комитет Татарстана.

Как было доказано, в конце ноября прошлого года женщина поругалась со своим сожителем и решила ему отомстить. Для этого она избила их общую 1,5-годовалую дочь, в том числе ногами, а потом выставила ее на холодный балкон в летней одежде. Все это мать снимала на камеру мобильного телефона. Ролик она отправила сожителю. Кадры избиения ребенка также попали в соцсети. Его посмотрели правоохранители. Они завели в отношении женщины уголовное дело, расследование которого находилось на контроле центрального аппарата Следственного комитета России.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram