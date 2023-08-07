В Татарстане запустили проект по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом»

По всему городу разместят билборды, на которых можно будет узнать о том, как помочь бойцам СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана заработал проект «Казань рядом», направленный на поддержку мобилизованных, их семей, а также жителей Лисичанска и Рубежного в ЛНР. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник управления соцполитики города Ирина Смирнова.

По всему городу на 100 билбордах разместят социальную рекламу с информацией и QR-кодами. С помощью них можно будет перейти на сайт проекта и выбрать направление для оказания помощи и удобный пункт сбора гуманитарной помощи. Там же можно будет найти список необходимых вещей.

Ранее стало известно, что бойцы СВО из Казани смогут получить жилье по социальной ипотеке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram