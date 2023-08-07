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НовостиОбщество7 августа 2023 12:15

В Татарстане запустили проект по сбору гуманитарной помощи «Казань рядом»

Желающие могут помочь бойцам СВО, жителям Лисичанска и Рубежного
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
По всему городу разместят билборды, на которых можно будет узнать о том, как помочь бойцам СВО.

По всему городу разместят билборды, на которых можно будет узнать о том, как помочь бойцам СВО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана заработал проект «Казань рядом», направленный на поддержку мобилизованных, их семей, а также жителей Лисичанска и Рубежного в ЛНР. Об этом на деловом понедельнике рассказала начальник управления соцполитики города Ирина Смирнова.

По всему городу на 100 билбордах разместят социальную рекламу с информацией и QR-кодами. С помощью них можно будет перейти на сайт проекта и выбрать направление для оказания помощи и удобный пункт сбора гуманитарной помощи. Там же можно будет найти список необходимых вещей.

Ранее стало известно, что бойцы СВО из Казани смогут получить жилье по социальной ипотеке.

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