В Татарстане отдых для детей участников спецоперации станет бесплатным

Бесплатно отдохнуть смогут и дети сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, командированных в зону СВО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане отдых и оздоровление для детей участников спецоперации станет бесплатным. Соответствующий проект постановления разработало Минмолодежи республики.

Согласно постановлению, бесплатно отдохнуть смогут и дети сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии, командированных в зону СВО. Смены для них организует Минмолодежи, Минобрнауки, Минздрав и Минспорт Татарстана, а также исполкомы районов. Средства на эти цели выделят из местных и республиканских бюджетов.

Отметим, в настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, в Татарстане за 2022 год более 205 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram