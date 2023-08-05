В Татарстане за полгода 227 предприятий приняли участие в нацпроекте

Количество организаций превысило изначально запланированное число предприятий. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане по итогам первых шести месяцев 2023 года в нацпроекте «Производительность труда» приняли участие 227 предприятий базовых несырьевых областей экономики. Такую статистику привел Минпромторг республики.

Количество организаций превысило изначально запланированное число предприятий. В рамках проекта обучили свыше чем 4 тысяч сотрудников, в том числе было реализовано 88 проектов по внедрению культуры бережного производства.

Ранее в Татарстане назвали самые востребованные специальности в строительной отрасли.

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