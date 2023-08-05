В Татарстане назвали самые востребованные профессии в строительной отрасли

Искусственный интеллект еще не готов заменить ряд профессий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин на субботнем совещании назвал самые востребованные профессии в строительной отрасли за последний месяц.

По словам министра, к таким профессиям относятся сметчик, электромонтер-электрик и электрогазосварщик. Айзатуллин заявил, что без сметчиков не обойтись в любой строительной организации. При этом искусственный интеллект еще не готов заменить эти профессии.

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