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НовостиОбщество5 августа 2023 11:44

В Татарстане назвали самые востребованные профессии в строительной отрасли

Организации нуждаются в сметчиках и не только
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Искусственный интеллект еще не готов заменить ряд профессий.

Искусственный интеллект еще не готов заменить ряд профессий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин на субботнем совещании назвал самые востребованные профессии в строительной отрасли за последний месяц.

По словам министра, к таким профессиям относятся сметчик, электромонтер-электрик и электрогазосварщик. Айзатуллин заявил, что без сметчиков не обойтись в любой строительной организации. При этом искусственный интеллект еще не готов заменить эти профессии.

Ранее мы рассказывали о том, какие вакансии оказались самыми высокооплачиваемыми в Казани.

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