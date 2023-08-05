Ирина Волынец поддержала законопроект об удаленной работе в декрете

По словам Волынец, пособие по уходу за ребенком должно выплачиваться без привязки к уровню доходу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец поддержала законопроект о праве женщины в декрете работать удаленно с сохранением выплат.

По словам Волынец, пособие по уходу за ребенком должно выплачиваться без привязки к уровню доходу - это позволит мотивировать родителей работать.

Омбудсмен отметила, что есть разные ситуации, иногда семья может нуждаться в расширении жилплощади. Ирина Волынец считает, что если есть желание работать, то пусть у матерей будет возможность получать и пособие, и зарплату, сообщает RT.

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