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НовостиОбщество5 августа 2023 11:19

В Казани назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий

Этим категориям сотрудников готовы платить по 100-350 тысяч рублей в месяц
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В Казани наблюдается увеличение числа вакансий в 2,5 раза.

В Казани наблюдается увеличение числа вакансий в 2,5 раза.

Фото: Василий Вахрин

В июле юрист, агент по недвижимости, страховой менеджер, менеджер по продажам и плиточник вошли в список самых высокооплачиваемых вакансий в Казани. Работодатели готовы платить по 100-350 тысяч рублей ежемесячно сотрудникам этих профессий.

В целом этим летом в Казани наблюдается увеличение числа вакансий в 2,5 раза. Средний уровень зарплат горожан к концу июля вырос на 33% и составил более 62 тысяч рублей, сообщает сервис Avito со ссылкой на экспертов.

Ранее мы опубликовали перечень самых необычных вакансий и резюме в Казани.

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