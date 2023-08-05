В Казани назвали топ-5 высокооплачиваемых вакансий

В Казани наблюдается увеличение числа вакансий в 2,5 раза. Фото: Василий Вахрин

В июле юрист, агент по недвижимости, страховой менеджер, менеджер по продажам и плиточник вошли в список самых высокооплачиваемых вакансий в Казани. Работодатели готовы платить по 100-350 тысяч рублей ежемесячно сотрудникам этих профессий.

В целом этим летом в Казани наблюдается увеличение числа вакансий в 2,5 раза. Средний уровень зарплат горожан к концу июля вырос на 33% и составил более 62 тысяч рублей, сообщает сервис Avito со ссылкой на экспертов.

Ранее мы опубликовали перечень самых необычных вакансий и резюме в Казани.

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