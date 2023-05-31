Не работа, а праздник какой-то: Список самых необычных вакансий и резюме в Казани

В обязанности, например, тусовщика входит: зажигать на полную катушку, петь и танцевать до самого утра. Фото: Адель ХИСАМОВ

На различных интернет-площадках по поиску работы в Казани появляется все больше необычных вакансий и резюме, которые слабо ассоциируются с традиционным для общества рынком труда. Зато они ярко отличаются от всех остальных предложений, как по качеству, так и по наполнению. «КП-Казань» собрала самые интересные из них.

«ТУСОВЩИК»

Так, на сайте по поиску работы «Джобфильтер» была замечена креативная вакансия под названием «Тусовщик» в одну из сетей ночных баров. Из обязанностей - зажигать на полную катушку, петь и танцевать до самого утра. Также нужно будет общаться с гостями, участвовать в фотосессиях и шоу-программах со звездами российского шоу-бизнеса. Ну не работа, а настоящая мечта!

Кстати говоря, из требований к соискателям предъявляются всего лишь коммуникабельность, врожденный позитив, отличное чувство юмора и умение заводить новые знакомства. Впрочем, условия работы здесь, куда не менее привлекательные, чем требования и обязанности.

К слову, работодатель готов предоставить будущему работнику бесплатные коктейли и питание, оплату мобильной связи, фитнес-зал с бассейном за счет компании, оплату командировок по барам сети и безлимитное посещение концертов группы «Руки Вверх».

Что касается опыта работы, то для должности тусовщика он вообще не требуется. В то же время, при гибком графике с частичной занятостью предлагают официальное (при желании соискателя) оформление и привлекательную оплату труда в размере 50 тысяч рублей.

ХРАНИТЕЛЬ «СЧАСТЬЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»

Что ж, вакансия «хранителя счастья» в финтех-сервисах, несмотря на душевное название, отнюдь не такая сказочная, какой кажется. Тут работодатель призывает соискателей помогать людям и сделать их чуточку счастливее, однако эта работа не связана с благотворительностью или творчеством, где, как раз-таки, и нужно отдавать свое тепло другим.

Словом, обязанности «хранителя счастья» состоят в том, что нужно консультировать пользователей финансовых продуктов российского интернет-сервиса в онлайн-чатах. В этом, собственно, и заключается помощь людям, которая должна, по задумке работодателя, сделать клиентов чуточку счастливее. Согласитесь, название и описание вакансии не очень-то и соответствуют фактическому функционалу.

Из требований к соискателям тут указано наличие ПК или ноутбука с интернетом, высокая скорость набора текста и готовность всегда прийти на помощь людям. Кроме того, предусмотрено оплачиваемое пятидневное обучение, после чего можно будет приступить к удаленной работе с официальным оформлением с графиком 2/2 и вариантами начала рабочего дня с 12.00 или позднее, а также чередованием дневных и ночных смен.

Ну а по мотивации, будущему «хранителю счастья» предлагают почасовую оплату труда с ежемесячными премиями от 10 до 30%, компенсацией оплаты интернета и карьерный рост внутри сервиса. Увы, но работодатель не указал на HH.ру среднемесячный совокупный доход такого работника, поэтому вопрос о том, сколько здесь можно заработать на «счастье», так и остался в объявлении без ответа.

СЛУШАТЕЛЬ-ДРУГ

Стоит отметить, что на этот раз корреспондент «КП-Казань» натолкнулся уже не на вакансию, а на необычное резюме «Слушатель-друг на час». Так, 37-летний Ильнар разместил объявление на «Авито.ру», где он позиционирует себя как человек, которому можно выговориться. В своей анкете мужчина пишет, что не является психологом, но имеет большой жизненный опыт, достаточный для того, чтобы оказывать моральную поддержку другим.

- Если тебе просто не хватает приятельского и теплого общения, звони, с радостью пообщаюсь, - отмечает в своем объявлении Ильнар.

Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона, на том конце провода взял трубку умиротворенный собеседник, по голосу которого сразу можно было понять, что он хороший слушатель.

- Услугу «Слушатель-друг на час» я разместил из побуждений помогать людям. В основном ко мне обращаются инвалиды и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Я успокаиваю их, как могу, причем, зачастую, даже денег не беру, - говорит Ильнар.

Кстати, о деньгах. Согласно объявлению, час переписки со слушателем-другом в мессенджере стоит 800 рублей, столько же обойдется и получасовая беседа по телефону.

- Позвонила мне однажды парализованная девушка. Ей было крайне необходимо выговориться, поскольку она находилась на грани нервного срыва и даже хотела покончить собой. Я по-своему объяснил ей, что нужно быть оптимисткой и, несмотря ни на что, продолжать жить. Ведь раз на долю выпало такое суровое испытание, то его нужно преодолеть и не сдаваться, - рассказывает Ильнар.

Со слов мужчины, получасовое общение с ним значительно улучшило девушке настроение и вернуло ей веру в жизнь. Позже она даже стала периодически ему звонить и просто общаться, как друзья. И да, денег с нее он так и не взял.

Другая женщина, со слов Ильнара, обратилась к нему с тем, что сын отвернулся от нее из-за того, что она носит мусульманский платок. Из-за этого несчастная мать впала в сильную депрессию и потеряла веру в себя.

- Я спросил, какая у вас была раньше мечта? Она ответила, что увидела мою аватарку, где я сижу на мотоцикле. Оказывается, мечтой ее жизни, до проблем с сыном, было сесть за мотоцикл. Так вот, уже через неделю после нашего разговора она пошла учиться на права и, сама того не замечая, снова поверила в себя. Что удивительно, спустя время, сын вновь стал с ней общаться, - вспоминает слушатель-друг.

Кстати говоря, Ильнар помогает людям исключительно дистанционно и реальные встречи в его планы не входят. Кроме того, в жизни он занимает ответственную должность и не хотел бы афишировать на работе свое хобби. Поэтому, услуга «Слушатель-друг на час» для него не способ заработка, а скорее веление души.

Между прочим, мужчине часто звонят нетрезвые люди, которым нужен собутыльник. Более того, среди них попадаются и пьяные женщины, недвусмысленно намекающие в разговоре, что хотели бы встретиться с ним в приватной обстановке. Но Ильнар остается непреклонным и сразу отказывается от подобных предложений.

СОБУТЫЛЬНИК НА ЧАС

- Составлю компанию как собутыльник на час, не закусываю, а только запиваю, - говорится в следующем найденном нами объявлении.

22-летний Рустем, по его словам, разместил свою анкету забавы ради и, в отличие от предыдущего «друга на час», он вообще ничем не брезгует.

- Мне звонят пьяные мужчины и зовут к себе в гости домой. Там мне наливают спиртное и начинают изливать свою душу, - рассказывает Рустем.

По словам молодого человека, в этой сфере он еще новичок и работает всего ничего. Но уже успел опрокинуть за воротник с десятком мужчин в возрасте от 40 лет и старше. Тем более, что расценки у него невысокие - 300 рублей в час.

- Мужики в основном жалуются на своих жен и начальников. Как выпьют, так и тянет их на задушевные разговоры, которые я выслушиваю и поддерживаю. Жалко только, что женщины не обращаются ко мне, а так, я бы с большим удовольствием и их поддержал, - отмечает Рустем.

Парень, к слову, подрабатывает «собутыльником на час» в основном по вечерам, а утром идет на свою основную работу. При этом молодой человек гордится своим отменным здоровьем, дескать, пью как вне себя и даже не закусываю, а на утро хоть бы хны, просыпаюсь как огурчик. Что ж, как говорится, все до поры до времени.

НУМЕРОЛОГ

Завершает цепочку необычных вакансий объявление об услугах нумеролога на «Авито.ру». В нем девушка по имени Светлана обещает рассчитать по ФИО и дате рождения индивидуальный код на финансы, здоровье, энергию, продажу авто, квартиры и подбирает личный номер мобильного телефона, который будет приносить успех его владельцу.

- Нумеролог - скорее подработка для меня, ну и, в какой-то степени, призвание души, - говорит сама Светлана.

Со слов девушки, работает она строго онлайн и без выездов. Правда, как она отмечает, за полтора года такой подработки ей так и не удалось заработать больших денег.

Кстати, о расценках, наибольшим спросом у нее пользуются такие услуги, как расчет финкода стоимостью 450 рублей, и подбор индивидуального номера телефона за 1 000 рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Необходимо разграничивать услуги, связанные с простыми посиделками за употреблением алкоголя, от услуг, направленных на объективную помощь нуждающимся. В первом случае, люди пользуются ими от нехватки общения, потребность в котором возникает в состоянии опьянения. Во втором - отчаявшимся людям нужно кому-то выговориться, получить поддержку, совет, - пояснила казанский психолог Юлия Кузнецова.

В целом же, по мнению психолога, к подобного рода «друзьям на час» в основном обращаются люди одинокие, ведомые и скрытные.

- В случае же острого стресса или возникновения суицидальных намерений, все-таки нужно проконсультироваться с дипломированным специалистом, а не с онлайн-собеседником из объявления, - говорит специалист. - Вдобавок, вызывать к себе домой незнакомого собутыльника чревато опасными последствиями, которые могут возникнуть в результате совместного распития спиртного.

А услугами нумерологов, астрологов, эзотериков и прочих околомистических онлайн-специалистов, по мнению Юлии Кузнецовой, пользуются в основном женщины, и зачастую от избытка свободного времени.

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