Группа «Леприконсы» станет хедлайнером фестиваля пива в Чебоксарах

Группа известна своим хитом «Хали-гали, паратрупер». . Фото: пресс-служба группы «Леприконсы»

С 12 по 19 августа в Чебоксарах пройдет фестиваль пива «Зеленное золотое России 2023». Хедлайнером мероприятия станет группа «Леприконсы», известная своим хитом «Хали-гали, паратрупер».

Помимо этого в Речном порту выступят музыкальные коллективы из Чебоксар, Казани и Москвы. На фестивале выступят группы «Приключения электроников», «Прогульщики» и «Дорогоду», сообщают организаторы.

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