Чувашия может стать пилотным регионом возрождения хмелеводства

Спикеры отметили, что хмель незаменим в производстве хлеба, в медицине и фармакологии. Фото: пресс-служба Минсельхоза Чувашии

Чувашия может стать пилотным регионом по восстановлению и развитию отрасли хмелеводства. Сегодня в республике производится 90% от всего хмеля в России.

По словам главы Минсельхоза Чувашии Сергея Артамонова, объем поставок импортного хмеля увеличивается. Для возрождения в России собственного производства этого растения, требуется снять все ограничительные факторы. Российские пивовары используют 7,5-8 тысяч тонн хмеля. Из них в нашей стране производится лишь 200 тонн хмеля, в том числе 180 тонн - в Чувашии.

Для этого требуется включить специализированную технику для хмелеводства в перечень техники, участвующей в программах АО «Росагролизинг». Еще одной мерой поддержки Артамонов назвал субсидирование до 30% от затрат на строительство и реконструкцию сушильно-уборочных хмелеводческих комплексов.

Идею поддержали на расширенном заседании комитета по вопросу развития агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды Совета Федерации. Спикеры отметили, что хмель незаменим не только в производстве пива, но и хлеба, в медицине и фармакологии, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Ранее на открытие хмелеводческой лаборатории в Чувашии собирались выделить 31 миллион рублей.

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