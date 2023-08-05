В Казани возле Вьетнамского рынка разгорелся сильный пожар

Причины возгорания устанавливаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 5 августа в Казани возле Вьетнамского рынка вспыхнул сильный пожар. Густые черные столбы дыма были видны издалека, сообщают очевидцы.

В МЧС Татарстана рассказали, что загорелся отдельно стоящий вагон-бытовка на территории предприятия «Волжские теплицы» по улице Журналистов. Подразделения Казанского гарнизона реагировали по первому номера вызова.

Огонь распространился на площади 14 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в Казани рабочий погиб от удара тока при замене проводов.

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