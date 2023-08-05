Повредил кабель стремянкой и погиб от удара тока: в Казани нашли тело рабочего с признаками поражения электричеством

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В четверг, 3 августа, на территории котельной «Азино» в Казани обнаружили тело 49-летнего мужчины с признаками поражения электрическим током.

По версии следствия, рабочий производил замену проводов. Мужчина повредил стремянкой изоляцию кабеля, после чего задел провод, находившийся под напряжением. От полученного удара электрическим током он погиб на месте.

По факту происшествия возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Ранее в Казани ФСБ задержала сторонника украинских националистов.

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