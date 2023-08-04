«Должен был совершать подрывы на железной дороге»: В Казани ФСБ задержала сторонника украинских националистов

Силовики схватили мужчину до того, как он успел совершить диверсии
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сотрудниками ФСБ совместно с полицейскими Татарстана в Казани был задержан 29-летний местный житель. Мужчину взяли прямо на одной из улиц города. Он является сторонником украинских националистов. Мужчину подозревают в причастности к деятельности террористического формирования Украины, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.
«На жителя Казани завели уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», - отметили силовики.
Задержанный уже дал признательные показания.
«Должен был совершать диверсии: подрывы на железной дороги, сотовых вышек. Общался с представителями ВСУ», - рассказал мужчина.
Во время допроса житель Казани не стал отпираться и рассказал о том, что общался с представителями ВСУ,
По месту жительства задержанного сторонника украинских националистов проведен обыск. В ходе него были обнаружены и изъяты приспособления для совершения диверсий.
Во время обыска у задержанного нашли приспособления для совершения диверсий.
Фото: скриншот
В рамках расследования уголовного дела сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.
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