«Должен был совершать подрывы на железной дороге»: В Казани ФСБ задержала сторонника украинских националистов

Силовики схватили мужчину до того, как он успел совершить диверсии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудниками ФСБ совместно с полицейскими Татарстана в Казани был задержан 29-летний местный житель. Мужчину взяли прямо на одной из улиц города. Он является сторонником украинских националистов. Мужчину подозревают в причастности к деятельности террористического формирования Украины, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

«На жителя Казани завели уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», - отметили силовики.

Задержанный уже дал признательные показания.

«Должен был совершать диверсии: подрывы на железной дороги, сотовых вышек. Общался с представителями ВСУ», - рассказал мужчина.

Во время допроса житель Казани не стал отпираться и рассказал о том, что общался с представителями ВСУ,

По месту жительства задержанного сторонника украинских националистов проведен обыск. В ходе него были обнаружены и изъяты приспособления для совершения диверсий.

Во время обыска у задержанного нашли приспособления для совершения диверсий. Фото: скриншот

В рамках расследования уголовного дела сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

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