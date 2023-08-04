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Происшествия4 августа 2023 9:00

«Должен был совершать подрывы на железной дороге»: В Казани ФСБ задержала сторонника украинских националистов

В Казани ФСБ задержала сторонника украинских националистов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Силовики схватили мужчину до того, как он успел совершить диверсии

Силовики схватили мужчину до того, как он успел совершить диверсии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудниками ФСБ совместно с полицейскими Татарстана в Казани был задержан 29-летний местный житель. Мужчину взяли прямо на одной из улиц города. Он является сторонником украинских националистов. Мужчину подозревают в причастности к деятельности террористического формирования Украины, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Татарстану.

«На жителя Казани завели уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической», - отметили силовики.

Задержанный уже дал признательные показания.

«Должен был совершать диверсии: подрывы на железной дороги, сотовых вышек. Общался с представителями ВСУ», - рассказал мужчина.

Во время допроса житель Казани не стал отпираться и рассказал о том, что общался с представителями ВСУ,

Во время допроса житель Казани не стал отпираться и рассказал о том, что общался с представителями ВСУ,

По месту жительства задержанного сторонника украинских националистов проведен обыск. В ходе него были обнаружены и изъяты приспособления для совершения диверсий.

Во время обыска у задержанного нашли приспособления для совершения диверсий.

Во время обыска у задержанного нашли приспособления для совершения диверсий.

Фото: скриншот

В рамках расследования уголовного дела сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

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