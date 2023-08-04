В Татарстане на реализацию экологических проектов выделили 8,8 млн рублей

Средства были направлены на реализацию 43 экопроектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на реализацию 43 экологических проектов выделили 8,8 миллионов рублей. Об этом заявил замглавы Минэкологии республики Егор Тарнавский.

В основном эти деньги направляются из грантов федерального и регионального уровня. Одним из таких проектов является «Марафон экологических знаний. Учись. Применяй. Действуй». В рамках него движение «Будет Чисто» организовали экологические праздники в 9 районах Татарстана.

Напомним, ранее экологи Татарстана обнаружили незаконный сброс нечистот на почву.

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