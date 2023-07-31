ФОТО: скриншот видео Минэкологии Татарстана

Экологи Татарстана обнаружили незаконный сброс нечистот на почву, передает пресс-служба республиканского министерства экологии.

Сообщается, что в Северное ТУ обратились жители города Арска. Они пожаловались на резкий неприятный запах в микрорайоне «Питомник».

Экологи в оперативном режиме выехали на место, где выяснили причину. Оказалось, что на Арском молочном комбинате произошел разрыв труб, в результате которого произошел разлив сточных вод на территорию площадью в 1400 квадратных метров.

Эксперты отобрали пробы почвы и сточных вод. Материалы проверки для принятия мер направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Стоит отметить, это не первый случай грубого нарушения законодательства молочным комбинатом.

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