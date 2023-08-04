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НовостиОбщество4 августа 2023 11:02

В Казани в день матча РПЛ «Рубин» - «Спартак» ограничат продажу алкоголя

Игра пройдет 5 августа на стадионе «Ак Барс Арене»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Исключение - заведения общепита.

Исключение - заведения общепита.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В субботу, 5 августа, в Казани запретят розничную продажу алкоголя. Связано это с проведением в этот день матча Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком».

Постановление об этом в целях обеспечения безопасности подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Продавать в розницу алкоголь, за исключением заведений общепита, будет нельзя на территории вокруг «Ак Барс Арены», в торговых объектах на улицах Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.

Территория, на которой нельзя будет продавать алкоголь. Фото: Госалкогольинспекция Татарстана

Территория, на которой нельзя будет продавать алкоголь. Фото: Госалкогольинспекция Татарстана

Ранее мы рассказывали, что происходит с «Рубином» перед матчем против «Спартака».

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