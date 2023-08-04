Игра пройдет 5 августа в 17.30. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

ФК «Рубин», дебютировав в новом сезоне РПЛ, пока что не радует болельщиков победами. Последняя игра с «Оренбургом» завершилась очередной ничьей со счетом 1:1.

Впереди казанский клуб ждет матч с московским «Спартаком». Игра пройдет уже в эту субботу, 5 августа в 17.30, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Рассказываем, что происходит в «Рубине» перед этим матчем.

Шоу перед матчем «Рубин» — «Спартак»

Перед игрой с московским «Спартаком» на «Ак Барс Арене» пройдет фестиваль RUBIN FONFEST. Предматчевое шоу на территории стадиона начнется в 14.30 и продлится до стартового свистка.

Гостей ждут спортивные активности и выступления музыкантов, фудтраки с едой, грилем и прохладительными напитками. Болельщики также смогут сделать памятные снимки о насыщенном спортивном дне на тематической фотозоне и нарисовать аквагрим.

Рашид Рахимов настроен серьезно

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отметил, что «Спартак» — серьезный соперник с качественными игроками, поэтому и настрой должен быть соответствующим. По словам Рахимова, настраивать на такие матчи никого не нужно, спортсмены сами все прекрасно понимают и хотят себя проявить.

Рашид Рахимов сам выступал в 90-е за «Спартак», поэтому на собственном опыте знаком с клубом. Тренер также отмечает, что у бывших спартаковцев в его команде — Александра Зотова, Олега Иванова, Александра Ломовицкого — нет особого настроя на бывший клуб, ведь «для них это было 100 лет назад».

Про травмы Мирлинда Даку и Мацея Рыбуса

Многие болельщики стали переживать, что нападающий Мирлинд Даку получил травму на игре с «Оренбургом» и не сможет выйти на игру с топ-клубом. Однако Рашид Рахимов успокоил фанатов, заявив, что повреждений нет и все нормально.

И, конечно, главный вопрос болельщиков: «Когда вернется в строй Мацей Рыбус?». В ходе предсезонного сбора футболист получил растяжение икроножной мышцы из-за чего пропустил стартовые матчи «Рубина» в РПЛ и Кубке России. Тренер рассказал, что в ближайшее время защитник будет в группе. Футболист уже тренируется, выполняет хорошую скоростную работу с длинными ускорениями, передает пресс-служба ФК «Рубин».

Ленар Фаттахов перешел в краснодарскую «Кубань»

Защитник и полузащитник Ленар Фаттахов перешел в краснодарскую «Кубань» на правах аренды до конца сезона 2023/24. Футболист является воспитанником академии «Рубина», за казанский клуб сыграл 12 матчей.

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