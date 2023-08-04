Минфин США ввел санкции против Казанского научного центра РАН

Введенные ограничения никак не повлияли на работу Центра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление по контролю за иностранными активами от Минфина США включило в санкционный список Казанский научный центр Российской академии наук (РАН).

Вместе с ним рестрикции Америка ввела и против Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН и Института физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН, а также два российских контейнерных судна.

Напомним, что 20 июля этого года Казанский научный центр РАН уже попадал под санкции США, причем вместе с Казанским пороховым заводом. Все это никак не повлияло на их работу.

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