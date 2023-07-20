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НовостиОбщество20 июля 2023 16:20

США ввели санкции против Казанского порохового завода и центра РАН

Информация опубликована на сайте минфина США
Елена СКВОРЦОВА
США ввели санкции против предприятий в Казани

США ввели санкции против предприятий в Казани

Фото: Иван МАКЕЕВ

США ввели очередные санкции против предприятий Татарстана. В этот раз в список попали Казанский пороховой завод и научный центр РАН. Такая информация опубликована на сайте минфина США.

По информации заграничного ведомства, такое решение было принято для того, чтобы осложнить доступ России к продукции, которая поддерживает деятельность СВО и сократить доходы государства от добычи металлургической и горнодобывающей отрасли, а также подорвать потенциал в области энергетики.

В список попали несколько банков, а также ряд российских чиновников.

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