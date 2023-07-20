США ввели санкции против Казанского порохового завода и центра РАН

США ввели санкции против предприятий в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

США ввели очередные санкции против предприятий Татарстана. В этот раз в список попали Казанский пороховой завод и научный центр РАН. Такая информация опубликована на сайте минфина США.

По информации заграничного ведомства, такое решение было принято для того, чтобы осложнить доступ России к продукции, которая поддерживает деятельность СВО и сократить доходы государства от добычи металлургической и горнодобывающей отрасли, а также подорвать потенциал в области энергетики.

В список попали несколько банков, а также ряд российских чиновников.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram