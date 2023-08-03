Территория нежилой застройки составит почти 3 гектара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани утвердили комплексное развитие территории на улице Меховщиков., которая находится между Волгой и Татарским кладбищем. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов исполкома города.

Власти планируют развивать территорию нежилой застройки общей площадью почти в 3 гектара. Здесь появятся объекты для досуга, банки, заведения общественного питания, площадки для проведеения мероприятий, деловые комплексы и служебные гаражи.

Специально для этого на улице Меховщиков снесут трехэтажное здание, благоустроят территорию малыми архитектурными формами и проведут подсветку. Реализовать намеченные мероприятия муниципалитет планирует в течение 10 лет.

Ранее стало известно, что в Казани снесут более 30 незаконно установленных гаражей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram