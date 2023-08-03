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НовостиОбщество3 августа 2023 13:44

В Казани утвердили комплексное развитие территории на улице Меховщиков

Реализовать намеченные мероприятия планируют в течение 10 лет
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Территория нежилой застройки составит почти 3 гектара.

Территория нежилой застройки составит почти 3 гектара.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани утвердили комплексное развитие территории на улице Меховщиков., которая находится между Волгой и Татарским кладбищем. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов исполкома города.

Власти планируют развивать территорию нежилой застройки общей площадью почти в 3 гектара. Здесь появятся объекты для досуга, банки, заведения общественного питания, площадки для проведеения мероприятий, деловые комплексы и служебные гаражи.

Специально для этого на улице Меховщиков снесут трехэтажное здание, благоустроят территорию малыми архитектурными формами и проведут подсветку. Реализовать намеченные мероприятия муниципалитет планирует в течение 10 лет.

Ранее стало известно, что в Казани снесут более 30 незаконно установленных гаражей.

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