Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2023 11:55

В Казани снесут более 30 незаконно установленных гаражей

Под демонтаж также попали несколько торговых точек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Больше всего незаконных гаражей установлено на проспекте Ибрагимова.

Больше всего незаконных гаражей установлено на проспекте Ибрагимова.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани снесут 31 незаконно установленный металлический гараж. Соответствующее распоряжение опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Речь идет о гаражам на улицах Короленко, Голубятникова, Чапаева, Чистопольской, Дементьева, Теплично-Комбинатской, Амирхана, Октябрьской, а также на проспектах Ибрагимова и Ямашева.

Под демонтаж также попали три торговые точки на улицах Кулагина, Марджами и Ершова. Собственникам необходимо снести указанные объекты в определенный срок, иначе их демонтируют принудительно.

Ранее казанцев напугало гигантское облако в виде «ядерного гриба».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram