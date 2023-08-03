В Казани снесут более 30 незаконно установленных гаражей

Больше всего незаконных гаражей установлено на проспекте Ибрагимова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани снесут 31 незаконно установленный металлический гараж. Соответствующее распоряжение опубликовали в сборнике документов исполкома города.

Речь идет о гаражам на улицах Короленко, Голубятникова, Чапаева, Чистопольской, Дементьева, Теплично-Комбинатской, Амирхана, Октябрьской, а также на проспектах Ибрагимова и Ямашева.

Под демонтаж также попали три торговые точки на улицах Кулагина, Марджами и Ершова. Собственникам необходимо снести указанные объекты в определенный срок, иначе их демонтируют принудительно.

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