Воды не будет с 8 по 9 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ряд домов Вахитовского района Казани останется на сутки без воды - с 9.00 8 августа до 9.00 9 августа. Водоснабжение из-за ремонтных работ отключат по адресам:

− Улица Большая Красная, 67;

− Улица Кремлевская набережная, 33, 33/1, 33/2;

− Улица Подлужная, 9, 5, 6, 7, 11, 17, 19, 20, 21, 37, 40, 44, 46, 47, 49, 49 к. 1, 2, 3; 50, 51, 52, 54б, 56, 57, 60, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 67/1, 67/2, 67/3, 67 к.1; 72, 74, 78, 78 литер а; 80;

− Улица Поперечно-Подлужная, 4, 8, 8/1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 44а, 58;

− Улица Толстого, 16, 16а, 18, 16, 31, 33, 39, 39 корп. 1; 41, 63.

Подать заявку на размещение автоцистерны с водой можно по номеру: 8 (843) 231-62-60, заявили в МУП «Водоканал».

Напомним, ранее жителей Казани напугало гигантское облако в виде «ядерного гриба».

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