Жителей Казани напугало облако в виде «ядерного гриба»: откуда взялось и что это было, объяснения экспертов

Как оказалось, это не результат взрыва, техногенной или природной катастрофы. Фото: соцсети

Вечером, 2 августа, над небом Казани горожане заметили гигантское облако, которое по своей форме очень уж напоминало «ядерный гриб». Некоторых это напугало, настолько эпичной была картина, а само явление можно было наблюдать со всех концов города и даже за его пределами.

Но, как оказалось, это облако не результат какого-либо взрыва, техногенной или природной катастрофы, да и имеет оно свое научное название – «наковальня». Как объясняют эксперты, это когда облако на высоте около 12 километров упирается в стратосферу. Ему больше некуда расти, и оно начинает растекаться, приобретая ту самую форму наковальни.

Обычно такие поднимающиеся далеко вверх облака могут образовываться над большим количеством воды, когда совсем нет ветра и влага испаряясь не уходит в сторону. По мнению доцента кафедры метеорологии КФУ Тимура Аухадеева, действительно сейчас Казань находится под влиянием малоградиентного барического поля, наблюдается штиль.

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