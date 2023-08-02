В Татарстане на повышение квалификации педагогов выделили 1,3 миллиона рублей

Повышение квалификации пройдут учителя школ, ссузов и учреждений допобразования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане на базе КФУ проведут обучение для 252 педагогов. На эти цели из республиканского бюджета выделят свыше 1,3 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Повышение квалификации пройдут учителя школ, ссузов и учреждений дополнительного образования. Курсы организует институт развития образования Татарстана в рамках дополнительных профессиональных программ.

Ранее стало известно, сколько в среднем составляет зарплата учителей в Казани.

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