В Чувашии врачи спасли двух детей с отрезанными пальцами и проткнутым животом

Благодаря адекватному обезболиванию и поддерживающей терапии ребенок спокойно перенесла перевозку до больницы. Фото: пресс-служба Минздрава Чувашии

В оперативный отдел Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Чуваши позвонили взволнованные родители двухлетней девочки. Они рассказали, что во время игры ребенок случайно отрезал себе два пальца. Что это была за игра и чем именно травмировала себя девочка, умолчали.

Старший врач смены Раиса Исакова немедленно направила по указанному адресу врачебную бригаду. При этом она не бросила телефонную трубку, а начала руководить родителями, чтобы спасти здоровье девочки.

- В таких случаях всегда надо стараться найти отрезанные пальцы, завернуть их в стерильную марлю, обложить холодом, например, замороженными продуктами, и обязательно передать врачам, - объясняет Раиса Исакова. – При этом нельзя место раны пережимать жгутом: кровь перестает поступать в конечности, клетки погибают и шанса спасти пальцы почти не остается. Лучше промыть рану, наложить стерильную повязку и как можно скорее доставить пациента в травмпункт или вызвать «скорую помощь».

Родители травмированной девочки неукоснительно следовали инструкциям медика по телефону. Ребенка в итоге доставили в больницу, где ей обратно пришили пальцы.

Почти в это же время коллега Исаковой второй старший врач смены Елена Шептухина также по телефону сопровождала еще один вызов к ребенку. В одном из районов Чувашии 10-летний мальчик упал с дерева, ветка проткнула ему живот.

- Нельзя самостоятельно извлекать воткнутые и торчащие из тела человека посторонние предметы. Это может спровоцировать массивное, жизнеугрожающее кровотечение. Самое главное, надо незамедлительно звонить по номеру 103, - советует главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Чувашии, медбрат-анестезист реанимационной бригады АиР-4 Алексей Смирнов.

На вызов была направлена ближайшая свободная бригада скорой медицинской помощи. Учитывая тяжесть случая, Шептухина также направила к мальчику реанимационную бригаду из Чебоксар. На полпути к столице республики машины встретились. Реанимационная бригада забрала мальчика и доставила его в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщили в Минздраве Чувашии, благодаря адекватному обезболиванию и поддерживающей терапии девочка и мальчик спокойно перенесли перевозку до медицинского учреждения, где ими тут же занялись квалифицированные хирурги.

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