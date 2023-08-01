Дуб из Чувашии победил в конкурсе «Российское дерево года - 2023»

Дубу-победителю - 372 года. Фото: telegram-канал главы Чувашии

В конкурсе «Российское дерево года — 2023» победил «Старейшина чувашских дубрав». Теперь 372-летний дуб станет новым объектом повышенного интереса туристов. За него отдали более 21,5 тысячи голосов.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что дуб имеет большую значимость в национальной культуре республики. Его изображение есть на гербе и флаге региона. Кроме того Чувашия издревле славилась своими дубами для кораблестроения, написал он в своем telegram-канале.

В качестве приза Чувашия получит сертификат на уход за деревом по международным стандартам, а в регионе пройдет конкурс детского рисунка на эту тему.

Ранее в Чувашии приняли новые требования к владельцам домашних животных.

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