Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чувашии приняли новые требования к владельцам домашних животных, информируют в республиканской Государственной ветеринарной службе. Дополнительные меры позволят регулировать вопросы содержания и выгула питомцев в целях обеспечения безопасности населения.

Так, теперь необходимо регистрировать всех питомцев в специализированных учреждениях в течение 15 дней после покупки животного либо после достижения новорожденных 3 месяцев жизни. После прохождения регистрации четвероногие друзья будут получать удостоверение.

Помимо этого, в Чувашии официально введен запрет на самовыгул животных, а также оставление их без присмотра.

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