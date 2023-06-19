Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Чувашии приняли новые требования к владельцам домашних животных, информируют в республиканской Государственной ветеринарной службе. Дополнительные меры позволят регулировать вопросы содержания и выгула питомцев в целях обеспечения безопасности населения.
Так, теперь необходимо регистрировать всех питомцев в специализированных учреждениях в течение 15 дней после покупки животного либо после достижения новорожденных 3 месяцев жизни. После прохождения регистрации четвероногие друзья будут получать удостоверение.
Помимо этого, в Чувашии официально введен запрет на самовыгул животных, а также оставление их без присмотра.
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