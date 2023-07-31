В Казани женщина попыталась поджечь военкомат, ее задержали

Задержанную доставили в один из отделов полиции города. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этот понедельник, 31 июля, около 15.00 в Казани неизвестная женщина с рюкзаком подошла к зданию Татвоенкомата и бросила в него бутылку с зажигательной смесью. Она не долетела до дверей, упала и разбилась, возгорания не произошло.

Сама женщина поспешила скрыться. Но вскоре ее нашли, задержали и доставили в один из отделов полиции города, сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах. Мотивы 23-летней женщины не сообщаются. Скорее всего, она стала очередной жертвой мошенников.

Похожий случай произошел с врачом-пенсионером в Казани. Она сначала взяла кредит на 2,2 миллиона рублей и отдала их аферисту, который представился сотрудником ФСБ. После чего угрожая жизни дочери женщины, он заставил ее поджечь военкомат. Испугавшись, она в ночь на 29 июля облила здание бензином. Но возгорания не произошло, врача-пенсионера вовремя задержала охрана.

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