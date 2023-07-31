Взяла кредит, а потом купила бензин: В Казани врач частной клиники попыталась поджечь военкомат

Женщину задержали и завели на нее уголовное дело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 29 июля, ночью в Казани на улице Кызыл-Армейская к зданию военкомата Кировского-Московского района подошла странная женщина. Она с кем-то общалась по телефону. Одновременно с этим достала емкость и плеснула из нее чем-то на военкомат. Это был бензин. Женщина не успела поджечь здание, ее задержала охрана.

Как оказалось, попытку поджога военкомата совершила 62-летняя пенсионерка, которая работает в частной клинике врачом-неврологом и является кандидатом медицинских наук. Женщину передали в руки сотрудников полиции. Им она рассказала, что несколько дней назад – 25 июля, ей н мобильный телефон в мессенджере пришло сообщение якобы от директора ее клиники. В нем говорилось, что фирма проходит по некому уголовному делу, которое расследует ФСБ и, что женщине скоро позвонит следователь и нужно его слушаться, сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

Действительно, «следователь» не заставил себя долго ждать. Он позвонил, и врач-пенсионер сделала все, что он говорил. А именно взяла в кредит 2,2 миллиона рублей и перечислила их на указанные счета.

Спустя пару дней «следователь ФСБ» вновь позвонил и сказал, что ему стало известно, где живут родственники женщины. Начались угрозы убийства дочери, если врач-пенсионер не подожжет военкомат в Казани. По словам женщины, она испугалась, купила на заправке бензин и пришла к зданию, где ее впоследствии и задержали. Интересно, что, когда врач-пенсионер пыталась совершить поджог, ее в этот момент по видеозвонку на телефон сопровождал некий куратор.

По информации собственного источника «КП-Казань», в отношении задержанной пенсионерки сначала был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, а после возбуждено уголовное дело за попытку поджога военкомата.

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