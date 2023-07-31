Расписался в паспорте свастикой: жителя Набережных Челнов арестовали за демонстрацию нацистской символики

Паспорт со свастикой признают недействительным и уничтожат. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Набережночелнинский городской суд признал виновным местного жителя в публичной демонстрации нацистской символики и арестовал его на неделю.

Дело в том, что при входе в отдел полиции №3 «Центральный» УМВД России по Набережным Челнам мужчина предъявил паспорт гражданина РФ с нацистской символикой. Вместо личной подписи в нем была нанесена свастика, запрещенная на территории России.

Чтобы исключить дальнейшее публичное демонстрирование нацистской символики, паспорт мужчины был направлен в городское управление по вопросам миграции УМВД России для признании его недействительным и для дальнейшего уничтожения, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, ранее суд обязал жителя Набережных Челнов свести со своего тела тату с нацистской символикой.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram