Суд обязал жителя Набережных Челнов свести со своего тела тату с нацистской символикой

Семантическое исследование подтвердило схожесть тату с нацистской символикой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина, находясь в здании железнодорожного вокзала Набережных Челнов, публично демонстрировал тату с нацистской символикой, за что и понес наказание. Отметим, что в России существует запрет на пропаганду и такой показ такой атрибутики.

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, назначив ему административный арест на трое суток. Также его обязали свести изображение нацистской символики со своего тела на теле, сообщает пресс-служба суда Набережных Челнов.

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