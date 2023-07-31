Трое из выпускников и вовсе получили максимальную оценку по двум предметам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 90 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, а трое из них и вовсе получили максимальную оценку по двум предметам. Такую статистику на деловом понедельнике привел начальник управления образования города Ирек Ризванов.

Самое большое число стобалльников оказалось на ЕГЭ по литературе и русскому языку: 31 и 23 школьника соответственно. Затем идет информатика - максимальный результат по этому предмету получили 11 выпускников. А химию на 100 балов сдали 8 человек.

Казанские выпускники также отметились максимальными результатами по математике, английскому языку, физике, обществознанию, географии и биологии.

Напомним, ранее лицеист Тимур Москвин раскрыл секрет 200 баллов на ЕГЭ по химии и биологии.

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