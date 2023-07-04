200 баллов на ЕГЭ 2023 в Татарстане: лицеист Тимур Москвин раскрыл секрет максимальных результатов по химии и биологии

Тимур планирует связать жизнь с медициной. Фото: Личный архив героя публикации

Получить высший балл по ЕГЭ в день рождения - от такого подарка, наверное, не отказался бы ни один школьник. Для Тимура Москвина, ученика лицея № 35 Нижнекамска, это стало реальностью: он получил максимальный результат по химии и биологии - 200 баллов. «КП-Казань» побеседовала с выпускником и узнала его секрет.

Ждали результаты ЕГЭ по ночам

Тимур Москвин сдавал ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. Из 300 возможных выпускник набрал 293 балла. Он отмечает, что экзамены в целом прошли для него спокойно, все было организованно с минимальным волнением.

«Когда я увидел 100 баллов по химии, а после 100 баллов по биологии, я очень сильно успокоился, поскольку понял, что все мои усилия были не зря, все ресурсы, которые я потратил за время подготовки, были оправданы. В конце концов я не допустил никакой ошибки в заданиях по предметам, к которым я готовился весь год, это было замечательно», - вспоминает Тимур.

Желание получить максимальные баллы, безусловно, у лицеиста было, но быть уверенным на 100%, как оценят твои ответы - невозможно. Результаты с волнением всей семьей ждали по ночам - именно тогда они становились известны по Татарстану.

Оценку по химии Тимур узнал в пять часов утра, в свой день рождения. Первые 100 баллов стали для него и его семьи своего рода приятным подарком. Потом пришли результаты по русскому языку - 93 балла. Биологию ждали дольше всех и тревожнее.

«Он ко мне с вечера подошел и говорит: «Мам, я тебя ночью разбужу, потому что у нас в Татарстане результаты приходят в 1-2 ночи». Он меня разбудил, мы тревожно открывали ноутбук. Еще 100 баллов по биологии! Испытала удовлетворение и радость за сына, что он смог, потому что я видела, как он готовился», - рассказывает мама выпускника Гульшат.

Как будущий двухсотбалльник готовился к ЕГЭ

Тимур начал готовиться к ЕГЭ с лета 11 класса. Он заранее знал, какие экзамены будет сдавать, поэтому все делал осознанно. Занимался в основном в онлайн-школах, решал тесты и задания. Также в лицее помогали и учителя: давали задания и пробные варианты. На подготовку уходило много времени, но при этом бессонные ночи за экзаменами выпускник не проводил. Отдыхал столько, сколько требовалось.

«Наиболее эффективной, лично для меня, считается подготовка в онлайн-школе. Для всех я бы не назвал какую-то волшебную таблетку, которая подготовит на 100 баллов по каждому экзамену - все очень индивидуально. Тем более сейчас есть так много вариантов подготовки: школа, репетитор, онлайн-школа, самостоятельная подготовка. Выделить что-то одно не получается, поскольку везде есть свои плюсы», - подчеркивает Тимур.

Мама выпускника Гульшат считает, что на максимальные результаты повлияла самодисциплина Тимура. По ее словам, у сына все по полочкам разложено: когда, что, какой предмет, сам себе делал расписание, сам себе составлял графики успеваемости.

«Я даже по-хорошему завидую самодисциплине Тимура», - говорит Гульшат.

Мама выпускника Гульшат считает, что на максимальные результаты повлияла самодисциплина сына. Фото: Личный архив героя публикации

Про тревогу и страхи

Не обошлось и без трудностей в период ЕГЭ. Все-таки 11 класс, школа заканчивается, одноклассники разъезжаются, впереди университет. Из-за неопределенности, ожидания чего-то нового, необузданного выпускникам может становится тревожно и страшно.

«Различные мысли накапливались, и справляться с ними мне помогали родители, мое окружение, моя бабуля, которую я очень сильно люблю. Они помогли мне сформировать такое отношение к экзаменам, что я и мой балл, как бы друг на друга не влияем. Независимо от того, какой балл я получу, меня будут любить, также ценить и уважать, в глазах родителей я не стану ни лучше, ни хуже, потому что балл - это балл, это оценка моих заданий», - считает Тимур.

Именно такая поддержка близких помогла Тимуру успокоиться и сконцентрироваться не на каких-то тревогах, волнениях, а именно на подготовке, благодаря чему она была эффективной и продуктивной.

«Думаю, это оказало огромное влияние на мой результат», - рассказал двухсотбалльник.

«С детства думал, что буду стоматологом»

Тимур планирует стать врачом. Он уже подал документы в медицинские вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

«Я считаю, что профессия врача благородная. Людям во все времена нужна помощь, люди болеют, имеют проблемы со здоровьем, которые необходимо решать. Я очень рад, что у меня со своими высокими баллами есть возможность поступить в ведущие вузы страны и стать квалифицированным специалистом», - поделился планами Тимур. - У меня бабушка - стоматолог. С детства думал, что буду стоматологом, но сейчас хочу реализовать себя в другой специальности».

Советы будущим выпускникам школ от 200-балльника из Татарстана

- Четко осознавайте цель для чего вы готовитесь. Сформируйте мотивацию, например, поступление в вуз мечты.

- Грамотно распределите время. Начните как можно раньше подготовку, с 10 класса уже прекрасно было бы готовиться, но и с лета 11 класса - тоже неплохо.

- Применяйте знания на практике: решайте задания, отрабатывайте навыки, потому что на экзамене нужно быть готовым к любой формулировке. Если человек не умеет грамотно применять знания, логически рассуждать, то на экзамене может быть очень сложно.

- Отдых - это очень важно. Как бы не казалось, но бессонные ночи ни к чему хорошему не приведут. Конечно, важно большую часть времени посвящать подготовке, но не изнуряйте себя. Подготовка в какой-то степени должна приносить удовольствие, чтобы она была эффективной.

- Не забывайте про друзей, знакомых и родных. Когда экзамены пройдут, жизнь продолжится, а если забывать про близких, как-то их отталкивать все это время, что останется после экзамена? Важно помнить о них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поступление в вузы Казани 2023: когда начнется прием заявлений, как подать и какие документы нужны

Приемные кампании в вузах Казани начнутся с 20 июня (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram