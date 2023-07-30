Жителя Елабуги обвиняют в убийстве: мужчина зарезал своего знакомого

Совершив убийство, обвиняемый скрылся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 июля 48-летний житель Елабуги освободился из тюрьмы. В тот же день он зарезал нового знакомого, сообщает пресс-служба следственного комитета по Татарстану.

До мужчина сидел за совершений убийства. 25 июля он приехал к своему знакомому, проживавшему в одном из домов по проспекту Нефтяников. Однако там его он не обнаружил. Новый хозяин квартиры пригласил его к себе домой выпить. После из-за неприязненных отношений гость избил потерпевшего.

В результате полученных ножевых ранений хозяин квартиры скончался. С места преступления житель Елабуги скрылся. Однако его личность удалось установить, он был задержан.

«Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Казани в подъезде дома «Салават Купере» жестоко убита женщина.

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