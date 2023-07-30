В Чувашии на Волге во время шторма затонула лодка: один человек погиб, двое пропали без вести

Причиной случившегося стал шторм. Фото: psut.sledcom.ru

Вечером 29 июля на Поволжье обрушился сильный ураган, скорость ветра местами достигала 30 м/с. Он валил деревья на земле, а на Волге стал причиной шторма. В него и попала моторная лодка с людьми, которая проплывала около Амоксарских островов на территории Чувашии. Волны опрокинули судно. Все, кто находился на борту, оказались в воде. Один человек погиб, еще двое пропали без вести. Спасатели сейчас ищут их, но шансы найти их живыми тают с каждым часом.

«По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

В настоящее время на месте происшествия следователи-криминалисты проводят осмотр, допрашивают свидетелей, проводятся судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что прошедший в Поволжье ураган стал причиной гибели восьми человек в Марий Эл, а также 14-летней девочки в Казани. Все они стали жертвами падения деревьев на палатки.

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