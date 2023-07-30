Последствия урагана в Марий Эл: число погибших выросло до восьми

Основной удар урагана пришелся на Волжский район. Фото: мэрия Йошкар-Олы

В Марий Эл число погибших из-за урагана выросло до восьми. Еще 21 человек получили различные травмы, десять жителей были госпитализированы и двое остаются в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба мэрии Йошкар-Олы.

В воскресенье, 30 июля, утром состоялось оперативное совещание под руководством заместителя председателя Правительства Марий Эл Сергея Воронцова. В связи с прохождением грозового фронта была создана комиссия по ликвидации ЧС.

Так, основной удар пришелся на Волжский район, в том числе место отдыха на озере Яльчик. Под поваленными деревьями остаются автомобили. Спасатели в настоящее время распиливают их для расчистки пути.

«На Яльчике остаются 300 детей, многие - из других регионов. Для них организовано питание. Там, где нет электричества, учреждения работают на резервных генераторах. Работа по восстановлению продолжаются», - отметили в пресс-службе мэрии города.

Отметим, всего в Марий Эл 29 июля работали 15 загородных и два палаточных лагерей. В них пострадавших нет.

Напомним, ранее мы рассказали о последствиях урагана в Марий Эл.

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