На территории ПФО в время урагана погибли девять человек

Скорость ветра достигала 28 м/с. Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Приволжского федерального округа в результате урагана погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Опасные метеорологические явления, сопровождающие порывами ветра до 27 метров в секунду, коснулись территорий Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей.

Кроме того, выявлено 76 пострадавших. Без света остались 99,5 тысячи человек. Также была повреждена кровля 41 жилого дома и семи соцобъектов, повалено более 500 деревьев.

Спасатели МЧС помогают жителям справиться с последствиями непогоды.

Напомним, 29 июля на столицу Татарстана обрушился мощный ураган.

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