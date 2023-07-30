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НовостиПроисшествия30 июля 2023 5:05

На территории ПФО в время урагана погибли девять человек

В Приволжском федеральном округе от урагана погибли девять человек, еще 76 человек получили различные травмы
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Скорость ветра достигала 28 м/с.

Скорость ветра достигала 28 м/с.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории Приволжского федерального округа в результате урагана погибли девять человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Опасные метеорологические явления, сопровождающие порывами ветра до 27 метров в секунду, коснулись территорий Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, Кировской и Самарской областей.

Кроме того, выявлено 76 пострадавших. Без света остались 99,5 тысячи человек. Также была повреждена кровля 41 жилого дома и семи соцобъектов, повалено более 500 деревьев.

Спасатели МЧС помогают жителям справиться с последствиями непогоды.

Напомним, 29 июля на столицу Татарстана обрушился мощный ураган.

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