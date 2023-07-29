На Казань обрушился ураган: жителей просят не выходить из дома

В Казани из-за урагана отменили вечерние мероприятия Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 29 июля, на столицу Татарстана обрушился мощный ураган. Сильный ветер сносил заборы, мусорные баки, деревья, провода. Местами порывы ветра достигали до 30 метров в секунду. В отдельных районах наблюдался снег с дождем и град. В мэрии Казани попросили жителей быть осторожными и без надобности не выходить из дома, а в Дирекции парков и скверов сообщили об отмене вечерних мероприятий.

Непогода в Казани

— В Казани наблюдается шквалистый ветер. Сегодня вечером и завтра в течение дня ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра. Будьте аккуратны, не выходите без необходимости, старайтесь не находиться рядом с деревьями и лёгкими конструкциями. Берегите себя, — сообщили в ведомстве.

Непогода не осталось незамеченной и в социальных сетях. Жители города жалуются на отключение света. Например, об этом сообщили жильцы ЖК «Салават Купер». Кроме того, казанцы рассказывают о разбитых стеклах, «летающих» мусорных баках.

Пока что ураган успокоился, но синоптики не исключают, что он может начаться снова. Непогода может продлиться до следующего дня.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram