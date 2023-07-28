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НовостиПроисшествия28 июля 2023 12:15

В Тукаевском районе зафиксировали массовый замор рыбы

В пруду обнаружили превышение по химическому потреблению кислорода
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Замор рыбы обнаружили в СНТ «Ивушка».

Замор рыбы обнаружили в СНТ «Ивушка».

Фото: Олег ЗОЛОТО

В пруду в СНТ «Ивушка» Тукаевского района из-за сильного загрязнения обнаружили массовый замор рыбы. Об этом заявили в Минэкологии республики.

Оказалось, что химическое потребление кислорода в водоеме превышает норму в 2,4 раза. Информацию о заморе направили в Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Напомним, ранее из-за жары до +37 градусов в Татарстане объявили штормовое предупреждение.

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