Из-за жары до +37 градусов в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В сильную жару лучше находиться дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явление. Связано это с тем, что в субботу, 29 июля, на территории республики ожидается сильная жара до +37 градусов.

МЧС Татарстана рекомендует в эти дни:

- Поддерживать прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывать окна и ставни, а ночью, наоборот, открывать.

- Пить много воды, стараться не находиться на жаре, быть в тени, избегать интенсивной физической нагрузки.

- Не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

- Принимать холодный душ, обтирать тело холодной водой, носить легкую и свободную одежду из натуральных тканей. На улице надевать головной убор, солнцезащитные очки.

- Помогать окружающим, навещать пожилых, больных, одиноко проживающих людей, не реже раза в сутки.

Ранее врач из Татарстана назвала способы защиты от солнечных ударов в жару.

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