Белое солнце Казани: советы врача по защите от ожогов и солнечных ударов в жару

Шляпа будет беречь не только голову, но и прикроет от солнца лицо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето в самом разгаре, столбики термометров порой достигают отметки +30 градусов и даже выше. Из-за жары казанцы уже успели получить солнечные удары и ожоги. О том, как защитить себя от вредного воздействия солнца и оказать первую помощь при ожогах, «КП-Казань» рассказала врач-дерматовенеролог Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера (РККВД) Эльвира Валиева.

Как обезопасить себя от солнечных ожогов

Июнь в этом году был скуп на жаркие дни, поэтому как только солнце стало припекать сильнее, жители республики принялись принимать на себя ультрафиолетовые лучи, оголяя всевозможные участки тела. Между тем, врачи не рекомендуют злоупотреблять загаром и целенаправленно подвергать кожу интенсивному воздействию солнца.

«Воздействие ультрафиолета вызывает солнечные ожоги и может привести к появлению различных новообразований кожи, в том числе рака и меланомы, - напомнила врач дерматовенеролог ГАУЗ РККВД Эльвира Валиева. - Больше всего рискуют обгореть белокурые люди, часто они получают болезненные ожоги с последующим облезанием кожи».

Также, по словам медика, агрессивное солнце опасно и для глаз. Если не использовать защитные очки, то глаза начнут краснеть и слезиться. Более того, сильное воздействие ультрафиолета пагубно влияет на хрусталик, от чего начинает страдать зрение.

«Загорайте в безопасные часы - до 11:00 и после 16:00. Используйте солнцезащитные средства, подходящие вашему фототипу. Даже солнцезащитный крем с СПФ50+ позволить вам загореть», - отметила доктор.

Этот совет актуален не только при походе на пляж, но и во время обычной прогулки под знойным солнцем. Также, чтобы уберечься от ожогов, врач-дерматолог советует носить вещи из натуральной ткани с плотным плетением. И не стоит открывать плечи, которые особенно подвержены обгоранию. Наоборот, рукава должны быть длинными, чтобы создать барьер для проникновения агрессивных солнечных лучей.

А еще - не пренебрегайте головным убором. Для защиты отлично подойдет светлая бейсболка или широкополая шляпа. Кстати, такая шляпа будет беречь не только голову, но и прикроет от солнца лицо.

Агрессивное солнце опасно и для глаз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как защититься от солнечного удара

Гуляя по улице или загорая на пляже, обязательно берите с собой воду и регулярно выпивайте по несколько глотков. Кроме того, избегайте тяжелых физических нагрузок, чтобы не перенапрягать сердце.

При тошноте, головокружении, слабости, головной боли и частом сердцебиении на жаре, уйдите в прохладное место, приложите к голове смоченное в воде полотенце, платок или тряпку и пейте больше жидкости. Если через короткое время симптомы не пройдут, то обратитесь к врачу», - пояснила Эльвира Валиева.

Как отмечает медик, при возникновении более выраженных симптомов, таких как потеря сознания, рвота, резкая головная боль и высокая температура, нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь. До приезда медиков необходимо смочить в прохладной воде полотенце, платок или тряпку и наложить их на лоб и затылок, параллельно опрыскивая водой пострадавшего.

Первая помощь при солнечных ожогах

Если кожа покраснела, то перво-наперво нужно спрятаться в тень, а иначе ожог под солнцем только усилится, предупреждает Эльвира Валиева. Далее обгоревший участок кожи следует охладить в холодной воде или же обработать раствором хлоргексидина. При образовании волдырей ни в коем случае нельзя пытаться их лопнуть, нужно наложить повязку с антисептическим раствором и пить больше жидкости.

Получив необширные ожоги, периодически увлажняйте обгоревшую кожу специальными аптечными средствами. Одежду при таких обстоятельствах необходимо носить свободную и из натуральной ткани. В то же время ходить под открытым солнцем не рекомендуется даже при использовании солнцезащитного крема. Если же ожоги обширные, то нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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