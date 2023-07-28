По улице Краснококшайской до 25 августа частично перекроют проезд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани по улице Краснококшайская временно ограничили движение. Это связано с реконструкцией участка магистрального тепловода №11. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов города.

Речь идет об участке в районе пересечения с улицей Большая Крыловка - напротив дома №82 по улице Герцена. Там до 25 августа частично перекроют проезд.

Напомним, в Казани временно ограничат движение по улице Чистопольская.

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