Речь идет об участке в районе домов №№28, 26, 22, 20/12, 16/15, 14, 12, 10/8. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничат движение по улице Чистопольской. Причиной стала реконструкция третьего северного коллектора, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Речь идет об участке в районе домов №№28, 26, 22, 20/12, 16/15, 14, 12, 10/8. Там с 19 по 29 июля полностью закроют местные проезды.

Напомним, в Вахитовском районе Казани ограничат движение по двум улицам. Здесь будут прокладывать ливневую канализацию.

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