В Татарстан утвердили лимит добычи лосей, рысей и барсуков

Всего в Татарстане насчитывается 15,8 тысячи лосей. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Татарстане установили новый лимит добычи лосей, рысей, сибирских косуль, оленей и барсуков. Он начнет действовать с 1 августа 2023 года и продлится до 1 августа 2024 года. Указ об этом подписал раис республики Рустам Минниханов.

Всего в регионе насчитывается 15,8 тысячи лосей, 15,1 тысячи сибирских косуль, 269 оленей, 100 рысей и 3,2 тысячи барсуков. Из них добыть можно 865 особей лосей, 668 сибирских косуль, 5 оленей, 3 рыси и 189 барсуков.

Ранее в Татарстане собирались разрешить охоту на бакланов из-за уничтожения ими рыбы.

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