В Татарстане хотят разрешить охоту на бакланов из-за уничтожения ими рыбы

В Татарстане популяция бакланов в последние годы быстро увеличивается. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Комитет Татарстана по биоресурсам предложил разрешить охоту на больших бакланов. Эти птицы наносят большой ущерб рыбному промыслу, заявил начальник управления охраны животного и растительного мира Ренат Чиспияков.

В Татарстане популяция бакланов в последние годы быстро увеличивается. Только в прошлом году численность этого вида составила порядка 14 тысяч особей. Бакланы питаются исключительно рыбой, из-за чего поступают жалобы от частных предпринимателей. За год птицы уничтожают до 2 тысяч тонн рыбы и наносят ущерб в размере 180 миллионов рублей.

По словам Чиспиякова, внесение бакланов в перечень охотничьих ресурсов позволит регулировать численность особей и предотвращать нанесение ущерба рыбному хозяйству региона.

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