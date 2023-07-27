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НовостиПроисшествия27 июля 2023 9:29

ФСБ за получение взятки задержала топ-менеджера ООО «Алабуга девелопмент»

В Татарстане топ-менеджер ООО «Алабуга девелопмент» попался с поличным при получении крупной взятки
Лев ИЛОНОВ
Мужчину схватили сразу после передачи части взятки.

Мужчину схватили сразу после передачи части взятки.

Фото: Анастасия Осипова

На днях в одном из придорожных кафе Татарстана сотрудниками ФСБ был задержан главный энергетик ООО «Алабуга девелопмент». Мужчина попался с поличным, когда ему передали взятку в полмиллиона рублей.

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, задержанный получил деньги от руководителя фирмы-подрядчика – это была часть отката на сумму более 2 миллионов рублей за заключенные договоры.

Напомним, что также на днях в Набережных Челнах силовики пришли с обыском в офис компании «Камский Кардан». Ее руководство заподозрили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

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