В Набережных Челнах силовики пришли с обыском в компанию «Камский Кардан»

Сообщается, что обыски прошли при поддержке бойцов ОМОНа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Силовики при поддержке ОМОНа вечером 26 июля в Набережных Челнах пришли в офис компании «Камский Кардан». Они провели обыски, изъяты документация и компьютеры. Как сообщили «КП-Казань» собственные источники в правоохранительных органах, руководство компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Известно, что ООО «Камский Кардан» занимается производством комплектующих для транспорта. Какую именно сумму компания не заплатила по налогам, пока не сообщается.

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